Fatih Terim Cicaldau'nun oyundan çıkma nedenini açıkladı!

İşte Terim'in açıklamaları;

Zinde olduğumuz, yorgun düşmediğimiz ana kadarki durumda 2-0 çok azdı, 4-0 veya 5-0'a gidebilirdi ama olmadı. Olmadığı gibi, 45+2. dakikada da bize yakışmayan bir gol yedik. İlk yarı bana göre Galatasaray çok da iyi oynadı. Özellikle 15 ile 45 arası. Maalesef kötü de bir gol yedik. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti atletik olarak. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik.

"KASIMPAŞA DA KAZANABİLİRDİ"

Rakibimiz kazanabilirdi, bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyunun buraya gelmemesi lazım. İlk yarıdaki o oyunun, pozisyonların, net şekilde golle sonuçlanması lazım ki rahat edesiniz. Çıkarken kaybettiğimiz bir topla gol yedik ve puan kaybettik. Kaybedebilirdik de. Öne geçiyorsunuz, Galatasaray 3 puanı almalıydı. Geçen seneden beri oyunu koparacak golü atamıyoruz.

"CICALDAU MİDESİNDEN RAHATSIZLANDI"

Alexandur Cicaldau hücum için en önemli kontağımız. Blok arası önemli silahımız. Midesinde rahatsızlık hissetti. 'İyiyim' dedi ama çıktı, kötü hissettiğini söyledi. Bu da talihsizlik. Kazanmamız lazımdı. Kasımpaşa'yı tebrik ederim, kazanabilirlerdi de.