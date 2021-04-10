Fatih Terim çılgına döndü! İptal kararı sonrası hakeme...

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük'le oynanan maçı cezası sebebiyle tribünden takip etti. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın VAR uyarısı sonrası penaltı kararını iptal etmesi, tecrübeli teknik adamı tribünde çılgına çevirdi.

10 Nisan 2021 Cumartesi - 22:38
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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le Türk Telekom Stadı'nda oynadığı mücadeleyi cezası sebebiyle tribünden takip eden tecrübeli teknik adam Fatih Terim, maçın son anlarında yaşanan pozisyon sonrası adeta çılgına döndü.
 
Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı VAR uyarısı sonrası iptal eden hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Terim, tribünde adeta yerinde duramadı.
 
SAHA İÇİNE DOĞRU BAĞIRDI
 
Tribünde oturduğu koltuktan bir anda ayağa kalkan ve ön tarafında bulunan demirlerden destek alarak saha içine doğru bağıran tecrübeli çalıştırıcı, el kol hareketleriyle de tepkisini gösterdi.
 
PFDK tarafından 2 maç ceza alan Terim, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarını tribünden takip ederek cezasını tamamladı. 67 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın Göztepe ile deplasmanda oynayacağı mücadelede takımının başında olabilecek.
 

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