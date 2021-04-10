Fatih Terim çılgına döndü! İptal kararı sonrası hakeme...

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le Türk Telekom Stadı'nda oynadığı mücadeleyi cezası sebebiyle tribünden takip eden tecrübeli teknik adam Fatih Terim , maçın son anlarında yaşanan pozisyon sonrası adeta çılgına döndü.

Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı VAR uyarısı sonrası iptal eden hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Terim, tribünde adeta yerinde duramadı.

SAHA İÇİNE DOĞRU BAĞIRDI

Tribünde oturduğu koltuktan bir anda ayağa kalkan ve ön tarafında bulunan demirlerden destek alarak saha içine doğru bağıran tecrübeli çalıştırıcı, el kol hareketleriyle de tepkisini gösterdi.