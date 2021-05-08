Fatih Terim çok pişman! "İnsan hakikatten bu futbolu görünce..."

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:38
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim
, Beşiktaş
karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"İlk yarı tehlikeler yaşadık ama ikinci yarı çok tehlike yaşadığımızı hatırlamıyorum. Rakip kalede önemli fırsatlar bulduk. Arkadaşlarla doğru planlar yapmışız. Saha içinde doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadık ve biz kendimiz oynadık. Goller de güzeldi ve 3 puanı aldık. Uçurumun kenarında dolaşmak kolay değil. Bütün oyuncularımı kutlarım, ne dediysek yaptılar. Bir de yüreklerini sahaya koydular. İkinci yarı neredeyse tam bir Galatasaray
hakimiyeti vardı
. Tercihlerimiz de doğru çıktı."
"Türkiye Ligi'nde neyin, ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Herkes önce kendi maçına bakacak. Galatasaray önce kendi maçına bakar, sonra nerede olacağına bakar. İnsan hakikatten bu futbolu görünce, bazı şeyler için üzülüyor."
BABEL: DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK
Galatasaray'ın Hollanda
futbolcusu Ryan Babel, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Ryan Babel, "Önemli bir maça çıktık. Zor bir rakibe karşı oynadık. Beşiktaş sezon boyunca iyi işler yaptı. Şampiyonluk yarışında önemli bir rakibimizdi. Galatasaray olarak dersimize iyi çalıştık ve erken golü bulduk. Bu gol bana kısmetmiş, erken gol işimizi kolaylaştırdı." dedi.
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Ryan Babel ayrıca "Erken gol atmanın bu tip maçlarda avantajı oluyor. Buradaki ve Ankara
'daki maça göre Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali olabilirdi. Buna izin vermememiz gerekiyordu ve güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
MUSLERA: OLMAZ DENİLEN ŞEYLER OLDU
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Bir mesaj maçına çıktıklarını söyleyen Muslera, "Bu maç bizim için bir mesaj maçıydı. Galatasaray bu yarışın içindedir ve yarışın en büyük adayıdır mesajını verdik. Oyunu iki yarıda da domine ettik. Kontrol hep bizdeydi. İyi oynadık. 3 puanı aldık." dedi.
Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Futbol sürprizlere dolu. Her şey olabilir. Olmaz denilen şeyler daha önce oldu. 2 maçta 6 puana konsantreyiz. Ondan sonra ne yazık ki bizim elimizde değil. Rakiplerin puan kaybına bakacağız. Her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.