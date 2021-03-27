Fatih Terim'den acil talimat! 'Bu 3 futbolcuyu takımda görmek istiyorum'

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Umut Meraş'ı takımında görmek istiyor.

27 Mart 2021 Cumartesi - 11:23
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Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
 
Sarı-Kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetimden 3 yıldızın alınmasını istediği öğrenildi.
 
Terim, Milli Takım'da başarıyla mücadele eden Kenan Karaman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı önümüzdeki sezon Galatasaray'da görmek istediğini iletti. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bu yaz sözleşmesi bitiyor.
 
Sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın Fransız temsilcisi Le Havre ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan Ayhan'ın ise Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

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Etiketler: umut meraş kaan ayhan kenan karaman galatasaray fatih terim
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