Fatih Terim'den acil talimat! 'Bu 3 futbolcuyu takımda görmek istiyorum'

Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın Fransız temsilcisi Le Havre ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan Ayhan'ın ise Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.