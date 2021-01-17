Fatih Terim'den derbi sonrası Muslera, Diagne ve kırmızı kart itirafı!

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

17 Ocak 2021 Pazar - 22:01
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
 
10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada 58'de yaklaşık 40 dakika 10 kişi kalmak hiç kolay değil, hiç kolay değil. Rakibiniz Beşiktaş. Ciddi ve güçlü bir rakip. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın hiç istemeyeceği bir şey.
 
DOĞRU SEÇİM YAPAMADIK
 
Marcao'nun geri pası hariç ciddi bir şey yaşamamıştık. Defansif manada tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu. Ön alanda başarılı değildik. Bazı pozisyonlarda ya geciktik, ya vuramadık, ya doğru seçim yapamadık
 
KIRMIZI KART DOĞRU
 
Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değil. Kırmızı kart, hiç itiraz yok. Kafayla gideceği yere ayakla giderse böyle oluyor. Hiç profesyonelce değil.
 
ABOUBAKAR İLE OYNAMAK KOLAY DEĞİL
 
Rakibi tebrik ediyoruz. Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden başında Luyindama geliyordu. O hata yaparak gol yedik. Üzüldüm. Oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil.
 
FERNANDO MUSLERA OYNAYACAK
 
Muslera, Denizli maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum.
 
FALCAO DA YEDİ DAHA ÖNCE
 
Santrforlarımız kırmızı yiyor genelde. Falcao yedi daha önce. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın manası yok. Şimdi Diagne. O yok, bu yok. Birini santrfor koyacağız. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir şekil maça çıkaracak göreceğiz.

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