Fatih Terim'den Dorukhan'a veto

Beşiktaş'la yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz Fatih Terim tarafından veto edildi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:54
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın 3.ön eleme turu rakibi belli oldu Berkan Kutlu ve Jens Larsen Galatasaray'da! G.Saray'ın kasasına 10 milyon dolarlık doping Menajerinden açıklama! 'Bonservissiz...' Marko Grujic'i Galatasaray'a teklif ettiler

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz kendisine kulüp arıyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; siyah-beyazlıların yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da istediği teklifleri alamadı.
 
Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayırması da Dorukhan Toköz'ü olumsuz etkiledi. Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında kalsaydı, milli futbolcuyu transfer edecekti. İkili geçen sezon bitmeden bir araya gelmiş ve anlaşmaya varmıştı.
 
GALATASARAY'A ÖNERİLDİ
 
Dorukhan Toköz son olarak Galatasaray'a önerildi. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bonservisi elinde olmasına rağmen milli futbolcuyu veto etti. EURO 2020 sonrası A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'ten de büyük eleştiri alan Dorukhan Toköz büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
 
Milli futbolcunun Beşiktaş ile yeniden anlaşması gündemde.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fatih terim galatasray dorukhan toköz
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de 'paramı verin gideyim' krizi! Vitor Pereira 5 futbolcunun hesabını kesti ama... Fenerbahçe'de 'paramı verin gideyim' krizi! Vitor Pereira 5 futbolcunun hesabını kesti ama...
Beşiktaş'ta iki transfer birden! Biri Muslera'nın kankası diğeri PSG'nin yıldızıBeşiktaş'ta iki transfer birden! Biri Muslera'nın kankası diğeri PSG'nin yıldızı Vitor Pereira istedi Ali Koç onayladı! Fenerbahçe'nin yeni sağ beki belli olduVitor Pereira istedi Ali Koç onayladı! Fenerbahçe'nin yeni sağ beki belli oldu Galatasaray'da transfer... Gedson olmuyorsa 'B' planı hazır! Bayern Münih'ten geliyorGalatasaray'da transfer... Gedson olmuyorsa 'B' planı hazır! Bayern Münih'ten geliyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.