'Bu adam hazır olacak'

Takımda yaratıcı futbolcu sıkıntısı yaşayan Fatih Terim, Emre Akbaba'nın hazır olmasını istedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 9:22 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 10:01
İLGİLİ HABERLER
Marcao'nun teklif aldığı takımlar belli oldu Galatasaray'da Ozornwafor'a lisans çıkmayacak! Sert gönderme! 'İstifa etmeliyiz' Galatasaray'dan flaş Fatih Terim açıklaması Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, hem UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers hem de ligde Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetler moralleri bozdu. Teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatı durdurmak için teknik ekibe talimat verdi.
 
Emre Akbaba'nın şok sakatlığı, Fatih Terim'in yeni sezon planlarını etkiledi. Fenerbahçe, Rangers ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda sadece 1 gol atabilen Galatasaray'da Terim, transferde beklentileri karşılanmayınca hücum sorununu Emre ile çözmeye karar verdi.
 
Yardımcıları ile durum değerlendirmesinde bulunan İmparator, "Çift forvetle oynamayacağız. Emre Akbaba'yı hazırlayalım" talimatını verdi. Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda'nın önüne merkezde yer alacak Emre, ikinci forvet rolünü üstlenecek, adaşı Emre Kılınç kanada geçecek.
 
Milli arada takımla çalışmalara başlaması beklenen Emre Akbaba'nın ekim ayı sonuna kadar fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmesi planlanıyor. (Sabah)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fatih terim emre akbaba galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol... Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol...
Beşiktaş'ta Hasic isyanı!Beşiktaş'ta Hasic isyanı! Mesut Özil Arsenal'de kadro dışı kalıyorMesut Özil Arsenal'de kadro dışı kalıyor Galatasaray'ın listesinde olan Jakup Moder Brighton'daGalatasaray'ın listesinde olan Jakup Moder Brighton'da
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.