Fatih Terim'den Emre Kılınç'a veryansın

EMRE KILINÇ KIZDIRDI



Uzun sürenin ardından ilk 11'de şans bulan Emre Kılınç, fırsatı değerlendiremedi. Sahada kaldığı süre boyunca beklentilerin altında kalan futbolcu, rakibin attığı gol öncesi de hatalı pas vererek teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti. Terim, maç sonrası Emre'ye sitem etti.

TAYLAN YİNE YEDEK



Galatasaray'da dikkat çeken noktalardan biri de Taylan Antalyalı'nın son maçlarda yedek kalması. Beşiktaş maçındaki performansı sebebiyle kızağa çekilen başarılı futbolcu, son 3 maçta ilk 11'de şans bulamadı.

MUSLERA ELEŞTİRİLİYOR



Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, kariyerinin en eleştirilen dönemini yaşıyor. Tecrübeli eldiven Karagümrük maçında yediği golden sonra eleştirilerin hedefinde olurken, Galatasaray'ın devre arasında kaleci takviyesi yapacağı ileri sürülüyor.

DERBİYE KADAR TAM MOTİVASYON



Galatasaray, milli aranın ardından Fenerbahçe derbisine çıkacak. Avrupa'da başarılı olmasına rağmen ligde istenilen sonuçları almakta zorlanan ve Avrupa'daki performansı lige taşıyamayan sarı-kırmızılılar, derbiyle beraber yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fatih Terim ve kurmayları derbiye kadar takımın motivasyonunu üst düzeye çekmeye çalışacak.