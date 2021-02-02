Fatih Terim'den Fenerahçe'ye gönderme! 'Kaleminizi kağıdınızı...'

Terim maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin İrfan Can transferine göndermede bulunarak şu sözleri sarfetti;

Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Önümüzdeki dönemdeki transfer listesini açıklayabilirim. Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Yönetimimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum.

Ozan Kabak açıklaması

Dün transfer gerçekleşmeden Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Çok mutlu oldum açıkçası. Normalde yapmam ama ben de paylaşmak istedim.