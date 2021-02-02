Fatih Terim'den Fenerahçe'ye gönderme! 'Kaleminizi kağıdınızı...'

Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fatih Terim transfer konusuyla ilgili Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

02 Şubat 2021 Salı - 18:52
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Terim maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin İrfan Can transferine göndermede bulunarak şu sözleri sarfetti;
 
Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Önümüzdeki dönemdeki transfer listesini açıklayabilirim. Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Yönetimimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum.
 
Ozan Kabak açıklaması
 
Dün transfer gerçekleşmeden Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Çok mutlu oldum açıkçası. Normalde yapmam ama ben de paylaşmak istedim.
 
Galatasaray iyi de bir rakam kazandı kendi evladından. Çok gururluyum. 17'sinde Galatasaray a takımına çıktı ve 3 sene içerisinde Liverpool'a gitti. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar gurur duyuyordur. Allah yolunu açık etsin.

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Etiketler: fatih terim fenerbahçe galatasaray
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