Fatih Terim'den flaş Şenol Güneş açıklaması: Ayıp ediyorsunuz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , Şenol Güneş'in A Milli Takım'dan ayrılmasını değerlendirdi.

BUNU HAK ETMEDİ

Şenol Güneş'e destek olan Terim, "Bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, beğenilir, beğenilmez. İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Saygıyla anmalı, sevgiyle göndermesini bilmeliyiz" şeklinde konuştu.

AYRIP EDİYORSUNUZ HOCAYA

Tecrübeli teknik adam sözlerini, "Şenol hoca ve arkadaşlarına çok ayıp ediyorsunuz. Şenol Hoca'ya ayıp ediyorsunuz! Şenol Güneş, bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Sevapları herhalde çok fazladır. Gelip görev yapmak, imza atmak nasıl doğalsa, ayrılmak da doğaldır. Ayıp ediyorsunuz hocaya" ifadeleriyle sürdürdü.

İDDİAMIZ VAR

Fatih Terim son olarak "Dört maç var, iddiamız var, Dünya Kupası'na gidebilir miyiz? Evet. Norveç'i burada yendiğimizde bir şeyler yakalayabiliriz. Bunlara konsantre olmamız gerekirken, şimdi başladık kim gelir... Milli takımın etrafında toplanıp, moral olmalıyız. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız harakiri? Hani biz bitti demeden bitmezdi? Daha bitmedi. Şenol Güneş de, ben de ay yıldızı göğsümüzde taşıdık. İşin teknik boyutu, öldürdünüz. Ekonomik boyutu, gebertiniz. 4 maç var. Bir sakinleşin Allah aşkına!" dedi.