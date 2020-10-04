Fatih Terim'den flaş sözler: Kime tepki gösterdiğim açık

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Diagne'nin maçın başındaki pozisyonunun haricinde girdiğimiz net pozisyon çok az. Bugün kazanma adına çok da doğru işler yaptığımız söylenemez

Benim erken soyunma odasına gitmeme gelince, sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı. Bir de futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı değil, maçı bıraktım. Kime, neye tepki gösterdiğim çok açık. Bu hareketi isteyen istediği gibi yorumlayabilir.

BU MAĞLUBİYETİ BANA YAZABİLİRLER

Her türlü şeyi söyleyebilirler, istediklerini yazabilirler. Bu mağlubiyeti bana yazabilirler. Ekonominin gidişatının kötülüğünü bana bağlayabilirler. Hatta borçlardan beni sorumlu tutabilirler

Ben kendi duruşumdan Galatasaraylılığımdam taviz vermeden, mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Onun için bu masum bir hareket. Kimseyi yalnız bırakmadım. Gaziantep maçında da, başka maçlarda da içeri gittim. Ona buna karşı değil. Öyle bir şey yok. Galatasaray'dan öğrendiğim terbiyeye uygun hareket edeceğim

BEN DE BIKTIM

Her dakika bu soru soruluyor. Ben de bıktım. Herkes bıkmıştır. Bugün bu konu, transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum. Ben sezon içinde, sonunda fikirlerimi belli ettim. Söyledim.