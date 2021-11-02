Fatih Terim'den Galatasaray çalışanlarına jest!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son yapılan antrenmanı yönetim ve kulüp çalışanları da takip etti. Aile buluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Fatih Terim, "Kendi el yazımla böyle bir davet mektubu yazdım. Bütün çalışanlarımızın bizi tanıması, beraber olduğumuzu hissetmeleri açısından bir davet mektubu yazdık. Sağ olsunlar başkanımız, yönetimimiz ve çalışanlarımız geldi." dedi.

02 Kasım 2021 Salı - 16:31
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son yapılan antrenmanı yönetim ve kulüp çalışanları da takip etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Başkan Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel ile kulüp çalışanları da izledi.

Fatih Terim, kulüp çalışanlarıyla bir süre sohbet ederken, günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

Başkan Burak Elmas, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu dile getirdiklerini belirterek, "Florya bizim merkez ofisimiz. Hakikaten çok büyük bir aileyiz. Bugün hocamızın inisiyatifiyle tüm çalışanlarımızı, üst seviye bütün ekiplerimizi bir araya topladık. Güzel bir ailenin güzel bir görüntüsünü oluşturduk. Galatasaray çok büyük bir aile ama bu birliktelik de çok önemli. Ailenin birlikte olması, birbirinden güç alması... Onun için bütün kulüp çalışanlarımız burada, gelip takıma destek verdiler. Genç bir takımımız var, onlar da Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu görsünler istedik. Bu buluşma çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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Etiketler: Galatasaray Fatih Terim Lokomotiv Moskova
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