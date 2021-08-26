Fatih Terim'den maç sonu ayrılık sorusuna flaş yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıkları maçın ardından konuştu.

26 Ağustos 2021 Perşembe - 23:48 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 23:58
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UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'ı 2-1 mağlup ederek gruplara kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Fatih Terim'in sözleri;
 
Taraftar bizim en önemli unsurumuz, olmazsa olmazlarımızdan. Onlarla çok daha önemli işler yapıyoruz. Tadı onlarla çıkıyor açıkçası. Daha birazının buraya gelmesine rağmen oyuncularımızdaki etkisi çok açık.
 
AVRUPA'DA HER ŞEY AÇIK
 
2-1'den sonra daha fazla gol pozisyonuna girdik, bu sevindirici. Oyun, sevindirici. Girilen gol pozisyonu sayısı, Avrupa maçı için sevindirici. Muhakkak ki biz rakipten daha iyi bir takımız ama Avrupa'da her şey açık
 
BARIŞ ALPER'İ YAZDIK
 
Az gol yiyoruz ama daha da az gol yemeliyiz. Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak.
 
 
KEREM ÇOK YORULDU
 
Kerem bayağı yoruldu, o yüzden ikinci yarıda Barış'ı seçtim. Onlar bizim kıymetlilerimiz, onların sayısını çoğaltacağız. Yaş alan gençler de vardır, sadece gençlerdir. Onları da unutmamak lazım. Barış ve Barış gibileri inşallah kazandırmaya devam ederiz.
 
BÜTÜN OLARAK İYİ OYNADIK
 
"Buradan kazancımız oynadığımız futbol oldu. Seyredene zevk veren bir futbol vardı. İkinci yarı yaptığımız 20-25 dakikalık tempo, 8-10 gol pozisyonunu getirdi. İlk yarı rakip kalemize gelmeden gol yedik. İlk yarıyı da önde bitirebilirdik. Bütün olarak iyi oynadık
 
RYAN BABEL YANITI
 
Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Profesyonelce. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir.

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