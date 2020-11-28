Fatih Terim'den maç sonu takıma övgü! 'Çok keyif aldım'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

28 Kasım 2020 Cumartesi - 21:54
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Süper Lig'de Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
 
Başından sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp, onun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum bugün.
 
'KAZANARAK DÖNÜYORUZ'
 
Son 10-15 dakikada Sekidika bile iki pozisyona girdi. Son 2 senede burada 2 kırık ve 1 bağ sakatlığı bırakmıştık. Bu sefer kazanarak dönüyoruz
 
'OYUNCU DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM'
 
Geçen hafta 45 vardı, bu hafta 93 var. Genciyle, sonradan gireniyle, oynayanıyla... Oyuncularım tebriği hak ediyor. Maçtan önce de söylemiştim. Geçen haftaki mükemmel oyun için aldıkları övgü azdı. Umarım yiğidin hakkını yiğide verirler. Kenarda o kadar keyif aldım ki oyuncu değiştirmek bile istemedim bugün
 
'DIAGNE'NİN ATMAMASI SÜRPRİZ OLUR'
 
Diagne zaten golcü bir oyuncu, atmaması sürpriz olur bizim için, görevi de o. İlk yarı kaleciye çarpan boş kaleye topları oldu ama iyi bir dönüş yaptı. Muhakkak ki rekabet olacaktır.

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