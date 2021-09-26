Fatih Terim'den maç sonunda VAR tepkisi

Tecrübeli teknik adam VAR'a tepki gösterdi. İşte Fatih Terim 'in açıklamaları:

"Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık, bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. O pozisyon iyi ki gol oldu, yoksa Muslera kırmızı kart görebilirdi."

"VAR'IN HİÇ KOYULMAMASI LAZIM"

"Gereksiz ve rakibin aklında dahi olmayan goller yedik ki, iyi oynamadığımız maçları anlatamadık. Skor nedeniyle oyunumuz ön plana çıkmadı. Alpaslan'ın pozisyonu... Bu VAR'ı yok etmektir. Olacak bir şey değil. O zaman VAR'ın hiç koyulmaması lazım."

"GÖRMEK İSTEDİĞİM TARAFTAR BU"