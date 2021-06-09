Fatih Terim'den Mancine'ye gözdağı! 'Bu Türkiye'ye dikkat et'

Fatih Terim'in Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Futbol için Madison Square Garden gibi olan efsanevi bir stadyumda ilginç bir maç olacak. İtalya yeniden seyircisiyle buluşacak. İtalya Milli Takımı sağlam, kompakt ve müthiş oyunculardan kurulu. İtalya finale kadar gidebilir çünkü kadro kaliteleri çok üst düzey. Diğer yandan Türk milli takımı da her takıma sorun yaratabilecek kapasitede. Umarım finalin adı da Londra'da İtalya-Türkiye olur. İtalya benim ikinci evim. Özellikle Floransalılarla ile aramda hiç kopmayan ve beni onurlandıran bir bağ var." (Skorer)