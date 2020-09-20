Fatih Terim'den Marcao açıklaması! "Galatasaray'a bir fayda gelecekse..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

20 Eylül 2020 Pazar - 22:01
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Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli hoca, "Sonuçtan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi iletiyorum. Etki altında kalmadan iyi maç yönettiler. Daha iyi olabilirdik, daha fazla golleri de bulabilirdik. Oyuncularımı bu özverileri ve fedakarlıkları için kutluyorum. Neredeyse 48 saatte gelip böyle önemli bir maçı oynamak kolay değil. Galatasaraylıların keyif veren, zevk veren bu mücadeleyi, bu güzel oyunla birlikte görmek istediklerini biliyorum. İnşallah bir an evvel kavuşuruz ama onlara en azından gurur duyacakları bir takım meydana geliyor." dedi.
 
Terim, Roma'ya transferi gündemde olan Marcao ile ilgili olarak ise " Eğer Galatasaray'ın ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa, fertlerin önemi yok. Benim de mukavelemden, bonservisimden Galatasaray'a bir fayda gelecekse, ben de giderim." şeklinde konuştu.
 

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