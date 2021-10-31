Fatih Terim'den Marcao açıklaması: Tabii özür dileyecekti

"YÜREKTEN OYNUYOR"

"NİĞDESPOR ŞU ANDA GALATASARAY AĞIRLIKLI"

"Niğdespor, şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içinde o vardı, bir takım almak. Yönetimler görüşmeye başladılar. Biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibarıyla Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. Kiraya verdiğimiz tüm oyuncularımızı orada değerlendireceğiz."

"Orada kendi hocamızı da yöneticimizi de oyuncumuzu da deneyeceğiz, çıkaracağız. O raporla bundan sonra aktaracağız. Ben her yaş grubunu seyrederim. Veliler görmeden, tellerin kenarından futbol okullarını da izlerim ben."