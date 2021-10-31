Fatih Terim'den Marcao açıklaması: Tabii özür dileyecekti

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Fatih Terim karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

31 Ekim 2021 Pazar - 22:11 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 22:28
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Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
 
"İki yarıyı da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu bizim için önemliydi. Pozisyon da bulduk. Morutan'la, Kerem'le %100 gol fırsatları da bulduk. İlk yarıyı 1-0 bitirdik, ikinci yarıda boş alan bulacağımızı oyunculara anlatmıştık."
 
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
 
"Avrupa maçı öncesi 3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, yukarıyla puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz."
 
"DAHA DA İYİ OLACAK"
 
" Kerem bizim alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz, her geçen gün de gelişimini takip ettiğimiz, her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Daha da iyi olacak. Morutan çok yetenekli. Teknik ve mental olarak çok daha gelişecek. Çok iyi bir sol ayağı var."
 
"YÜREKTEN OYNUYOR"
 
"Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi. Ancak başkanımız, ben, teknik arkadaşlarımızın bakış açısı, yönetmesi doğruydu. Kerem'den tabii özür dileyecekti. Hiçbir şeyi haklı göstermek ama kazanmak önemliydi. İyi bir Galatasaraylı. Marcao hem yürekten oynuyor, hem sol ayağı, teknik zekası ve mücadelesiyle çok önemli bir oyuncu. Biliyorsunuz 'Küme düşen takımdan stoper mi alınır?' diye eleştirilmiştik."
 
"NİĞDESPOR ŞU ANDA GALATASARAY AĞIRLIKLI"
 
"Niğdespor, şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içinde o vardı, bir takım almak. Yönetimler görüşmeye başladılar. Biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibarıyla Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. Kiraya verdiğimiz tüm oyuncularımızı orada değerlendireceğiz."
 
"Orada kendi hocamızı da yöneticimizi de oyuncumuzu da deneyeceğiz, çıkaracağız. O raporla bundan sonra aktaracağız. Ben her yaş grubunu seyrederim. Veliler görmeden, tellerin kenarından futbol okullarını da izlerim ben."

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