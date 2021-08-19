Fatih Terim'den Marcao'nun cezası için flaş açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

19 Ağustos 2021 Perşembe - 23:03
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UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
 
Biz onlardan iyi bir takımız. Oyun içinde 2'yi de bulabilirdik, olmadı. Taçtan, kornerden ki iyi çalışmamıza rağmen hata oluyor, 1-1 oldu. Kazanmak isterdik ama herhalde biraz daha yorgunluğumuz ortaya çıktı. İstanbul'da Allah'ın izniyle turu geçeceğiz
 
BURADA BİTİRMEK İSTERDİK
 
Mühim olan gruplara kalabilmek. Burada bitirmek isterdik açıkçası ama rakip de iyi mücadele etti. Temaslı oyun, bire bir oyun, rahatsız edici bir oyun olacağını söylemiştim. 2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır
 
MARCAO'NUN CEZASI
 
Geçen sene Schalke'de oynamadan önce olmuştu, biz alışkınız Galatasaray olarak, onlara sormak lazım. Bazen beklersiniz gece 12'de açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem
 
KURULLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCEM BELLİ
 
Maç öncesi, maç anında olmuş falan onlarla ilgili benim düşüncem belli. Kurullarla ilgili, kurullara gönderenlerle ilgili düşüncem belli, aynı şeyleri söylemek istemiyorum.
 

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