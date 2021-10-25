Fatih Terim'den Morutan'a özel görev

Beşiktaş derbisi için bütün öğrencilerini tek tek uyaran Fatih Terim Morutan'a ise özel bir görev verdi.

25 Ekim 2021 Pazartesi - 10:33
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Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor... Galatasaray, 10. hafta maçında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu derbide en kritik görevi Rumen yıldız Morutan'a verdi.
 
Morutan'dan oyun kurucu kanat görevini yerine getirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, ters kanattan gelecek ataklarda da oyuncusunu sürpriz golcü olarak kullanmayı planlıyor.
 
Terim, Morutan'ı son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu ve vatandaşı Cicaldau ile birlikte kullanacak.

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Etiketler: fatih terim morutan
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