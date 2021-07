Fatih Terim'den müjde! '10 transfer...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kasımpaşa 'yı 4-2 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Transfer konusunda taraftarların rahat olmasını isteyen tecrübeli teknik adam, "Galatasaraylılar rahat olsunlar, merak etmesinler. Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız bana söyleyin" dedi.

Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında özellikle ilk yarıda oynanan oyunu beğendiğini belirterek, "Kasımpaşa rakip olarak daha ciddi bir takım. Herkes tam hazır değil. Özellikle ilk yarı lig temposuna uygun bir tempo oldu. Mücadele oranı da hayli yüksekti. Gerek pas oyunumuz gerek topu kaptırdığımızda gösterdiğimiz reaksiyon zaman zaman iyiydi. Gollerimiz akılcı ve güzeldi. İlk yarı ikinci yarıdan daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. 11 oyuncu değiştirmemize rağmen ikinci yarıda oyunun hakimi olmak, gol pozisyonuna girmek ve gol atmak önemliydi. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kazanmak her zaman önemli. Sonuçta hazırlık maçı olduğunu unutmayalım. Eksiklerimizi göreceğiz. Analistlerimiz buradan örnekler çıkaracak. Buradan kazancımız öyle olacak. Ardından kazanma alışkanlığımızı üstümüze giyersek bu elbise daha güzel durur. Yavaş yavaş PSV maçına da hazırlanıyoruz. Yarın değil öbür gün yola çıkıyoruz. Son provamız Olympiakos ile olacak. Orada sıcak, seyahat gibi etkenlere rağmen güzel şeyler görmek istiyorum. Olympiakos da önemli bir takım. Ondan sonra da PSV'ye hazırlanacağız. Marcao'yu riske etmedim. Aşil tendonunda sıkıntı vardı. Doktorlarla konuşup istirahat etmesini uygun gördük" diye konuştu.

"ASLOLAN, BİR YA DA İKİ AŞIYI YAPTIRMAK"

Dün yaptıkları taraftarlı antrenman için bilgi veren Terim, "Sevgili dostum Prof. Ateş Kara beni aradı ve aşıyla ilgili düşüncelerini iletti. Ben de bunu çok mantıklı buldum ve seve seve yardım etmek istedim. Bir veya iki aşı olmasını şart koşarak ve listeleri inceleyerek 40 küsür kişi davet ettik. Bu, sadece o gün için değildi. Her müsait olduğumuzda da taraftarlarımız, bazı üniversiteler ve liseler için Florya açık olacak. Burada amacımız, ısrarla aşının herkese yapılması. O yüzden Bilim Kurulu'ndaki sayın Ateş hocamın ve diğer hocalarımın emeklerine biz de yardım edebilir miyiz diye düşündük. İşin perde arkası buydu. O gün Galatasaray Üniversitesi ile Galatasaray Lisesi'ni tercih ettik, yarın başka bir üniversite ya da lise olabilir, olur. Burada aslolan, bir ya da iki aşıyı yaptırmak. Bunu önemini vurgulamak için biz de yardımcı oluyoruz. Bunun bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara güvendiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Gençlerden memnunum. Bu sene niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. Her zaman onlara şans verdim; ama ümit ederim şanslarını iyi kullanırlar. Onlara ihtiyacımız var" dedi.

"HANGİ TAKIM OLURSA OLSUN ÇIKIP OYNAYACAĞIZ"

Transfer çalışmalarında her gün ve her saat yoğun mesai yapıldığını aktaran Terim, "Transfer için olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Olacaktır, anlayabiliyorum. Endişeyi de hissedebiliyorum. PSV yaklaşıyor, hala olmadı Paniğe gerek yok. Günün her saati uğraşıldığını görüyorum. Merak etmesinler. Bizatihi görüşmeleri başkanımız yapıyor, Galatasaraylılar rahat olsun. Hiçbir endişemiz yok. Hangi takım olursa olsun çıkıp oynayacağız, 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da onların garantisi yok. O yüzden rahat olsunlar. Eylüle kadar vaktimiz var. Gönüllerin ferah tutulması adına böyle bir mesaj vermek istedim" diye konuştu.

