Fatih Terim'den öğrencilerine sık sık uyarı!

Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Fatih Terim'in öğrencilerini sık sık uyarması dikkat çekti.

08 Nisan 2021 Perşembe - 14:42
İLGİLİ HABERLER
'Taraftarımıza söylüyorum; bize inansınlar' Gedson Fernandes'in yerine Soualiho Meite Eşref Hamamcıoğlu adaylığını resmen açıkladı Fenerbahçe altta kalmadı! Galatasaray'a belgeli yanıt Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru Karagümrük maçında yok

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, uzun bir aradan sonra basın mensuplarına açık tutuldu.
 
Yağış altında ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, hücum ve savunmaya yönelik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdmanda Fatih Terim'in zaman zaman çalışmayı durdurarak, oyuncularına uyarılarda bulunması dikkati çekti.
 
Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın yanı sıra annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer almadı.
 
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray fatih terim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu'ndan yönetime bomba rapor! 7 futbolcunun Fenerbahçe kariyeri sona eriyor Emre Belözoğlu'ndan yönetime bomba rapor! 7 futbolcunun Fenerbahçe kariyeri sona eriyor
Beşiktaş - Alanyaspor maçından sonra olay ifadeler! 'Bu adamın kemik yaşına baktırın ben de rahat edeyim'Beşiktaş - Alanyaspor maçından sonra olay ifadeler! 'Bu adamın kemik yaşına baktırın ben de rahat edeyim' Trabzonspor'dan Emre Akbaba'ya şok! 'Şimdi de biz seni istemiyoruz'Trabzonspor'dan Emre Akbaba'ya şok! 'Şimdi de biz seni istemiyoruz' Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Pelkas sezon sonunda gidiyor! İşte yapılan teklifFenerbahçe'de sıcak gelişme! Pelkas sezon sonunda gidiyor! İşte yapılan teklif
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.