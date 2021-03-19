Fatih Terim'den öğrencilerine yaylım ateşi

Birçok şeyle karşılaştıklarını söyleyen Terim, "Neredeyse maça 1-0 başladık. Yani hiç olacak bir pozisyon değil. 90 dakikayı analiz ettiğimizde bir takımın başına gelecek, hatta gelmeyecek her şeyle karşılaştık." dedi.

POZİSYON VERMEDEK 2 GOL YEDİK

Kredilerini yitirdiklerini söyleyen tecrübeli antrenör, "Klasik kalkıp bu maçtan sonra ya çok maç var... Var, var ama büyük avantajı kaçırdık. Bu kaçırdığın avantaj da son 4 maçın 3'ünde 8 puan kaybedersek, birçok kredimizi, avantajımızı kaçırdığımız gibi her maçı kazanmak, hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz. Muhakkak herhangi bir şeyi bırakacak halimiz yok. Rakiplerimiz birbiriyle oynarken kazanmamızın vereceği efekt başka. Dediğim gibi oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hiçbir zaman hatalarını yüzüne söyler kimseyle paylaşmam ama onlara bugünü yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.