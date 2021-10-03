Fatih Terim'den oyuncusuna övgü: Aslan gibi işini yaptı

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Tecrübeli teknik direktör şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya gidelim, Göztepe, sonrası Perşembe günü Marsilya'da aşağı yukarı 108 dakika oynayan bir Galatasaray, oradan bitirdiği anda maça 72 saat var. Sabah 6:32'de teker koydu uçak, belki çocuklar yatmadı, ertesi gün bir idmanla buraya geldik. Yağmur, hava değişiklikleri, aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa ortaya bir karakter koymuş demektir. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 11'de 11 iken de iyiydik, birçok gol kaçırdık, daha önce sonucu alabilirdik."

'ASLAN GİBİ İŞİNİ YAPTI'

"Galatasaray budur, reaksiyon gösterir, karakter koyar. Bu da aşağı yukarı 8 dakika uzadı, ilk yarı da 3-4 dakika uzadı, tüm bunların hepsine rağmen fiziğiyle, tekniğiyle, karakterle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda, doğru 3 puan. Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım, oynamadığı kadar iyi oynadı. Ömer değişikliğin doğru olduğunu gösterdi. Diagne'yi 3. santrfor olarak kullandık, hiç küsmeden, darılmadan girdi ki bazen bunları problem edebilir, aslan gibi işini yaptı."

'EN İYİSİ BABEL'

"Değişikliklerin hepsi doğru oldu, doğru zamanda oldu. Her oyuncumuzun kıymetli olduğunu hatırlattı. Taraftarlarımızın sevgisinin oyuncularımızın performansını çok arttıracağını düşünüyorum. Belki bugün oyunun en iyisi Babel'di, aldığımızda buydu."