Fatih Terim'den Rangers öncesi Arda Turan açıklaması!

"Rangers'ı Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum"

"Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum."

"Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum"

Seyircisiz maçların ne tadı var ne tuzu var. Alışık olmadığımız bir durum. Deplasmanda oynuyoruz, uzun yolculuklar yapıyoruz. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum, tek maçlar her şeye açık maçlardır.

"Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık. Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var."

"Babel'in Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum"

Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza da güveniyoruz.

"Saracchi bizim için önemli bir oyuncu. Olmadığı zaman oradan rakibin üzerine gitmekte zorluk çekiyoruz. Formdaydı ama ne yazık ki hem son maçımızda yoktu hem de bu maçta yok. Ancak Martin (Linnes) ne kadar sağ ayaklı da olsa o bölgede iyi oynuyor."

"Galatasaray böyle maçlara alışkın, ben de alışkınım"

"Bizim için her maç önemli. Hele bir de ülke puanını etkiliyorsa önemi artıyor. Rakibimiz sezona bizden önce başladı. Oturmuş, kaliteli bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Ancak ikinci maç yok. Galatasaray böyle maçlara alışkın, ben de alışkınım."

"Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız"

"Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak."

"Kazandıktan veya kaybettikten sonra yokların önemi yok. Kaybettiyseniz ne yaptıysanız yanlış, kazandıysanız ne yaptıysanız doğru. Benim huyum değil, 'O yok, bu yok, yandık, karalar bağladık' falan..."

"Hagi'ye yetişmek, geçmek kolay değil"

"Hagi, 4 yıl benim yanımdaydı. Çok büyük işler yaptı. Oğlu Ianis de çok yetenekli. Türkiye'de doğdu. Çok başarılı bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi'ye yetişmek, geçmek kolay değil. Ianis Hagi iyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var."

"Gerrard Teknik adamlığa da çok iyi başladı, iyi götürüyor"

"Steven Gerrard çok önemli bir futbolcuydu. Çok önemli bir kariyeri var. Teknik adamlığa da çok iyi başladı, iyi götürüyor. Oynattığı oyunu, yaklaşımını ve takımını gördüğüm zaman kendisinin çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum."

Babel: "Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan"

Ryan Babel ise "Rangers büyük bir kulüp. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz." dedi.

"Maçın seyircili olmasını isterdik"

"Maçın seyircili olmasını isterdik. Galatasaray gibi Rangers'ın da büyük bir taraftarı var. Ne olursa olsun maça motive olmalıyız. Umarım istediğimizi alırız."

"Arda Turan ile yanyana olduğum için çok mutluyum"