Fatih Terim'den sitem: 2-0 giremiyoruz bir türlü içeri

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Bazı oyuncular daha çabuk forma girmeli, yoksa forma kolay olmayacak" dedi.

12 Eylül 2021 Pazar - 22:49
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Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu
 
"2-0 giremiyoruz bir türlü içeri. Yakında onları da becereceğiz inşallah. 2-0 yaptık. Kalemizde karambol hariç pozisyon vermedik. Son birkaç dakika geri çekilme, lüzumsuz, gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devre sonuna doğru klasik golümüzü yedik maalesef."
 
"Top bizde olduğu zaman iyi işler yaptık. Koparabilirdik. 3-2 bitebilirdi. Maalesef olmadı. İkidir 2-0'dan puan kaybediyoruz. 2-2 bitmese, 0-0 bitse başka bir şey söylenebilir. Gençliğimizin, dinamizmizin bize böyle değişik yansıması olabilir. Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var."
 
"Bazı arkadaşları görmek zorundayız. Trabzonspor çok iyi kadro, yetenekli oyuncuları var. Kolay değil. İleride oyunu rakibe oynatmayan, kendisi bütün alanları kapatan, dar bir alanda takımın boyunu kısaltan, topla iyi oynayan, sahanın her yerinde baskı kuran Galatasaray yaparsak mutlu olurum."
 
"Galibiyeti kaçırdığımız için üzüntülüyüm. Daha değişik olabilirdi"
 
"İnşallah daha zengin bir atmosfere girebilirsek takım olarak; yani perşembe-pazar, 20 saat uçup gelenler, bunlar kolay değil. Bazı oyuncular daha çabuk forma girmeli, yoksa forma kolay olmayacak"

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