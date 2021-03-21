Fatih Terim'den sürpriz Taylan Antalyalı kararı

Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı Hatayspor maçında stoper bölgesinde oynatabilir.

21 Mart 2021 Pazar - 11:18
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Çaykur Rizespor karşısında yaşanan hezimetin yanında cezalı duruma düşen Luyindama, Marcao ve Yedlin'i de kaybeden Fatih Terim, milli arada yeni oyun planı kurgulayacak.
 
Çift forvetten vazgeçmesi beklenen deneyimli hocanın savunmadaki eksikler nedeniyle deplasmandaki Hatayspor maçında Taylan Antalyalı'yı stopere çekebileceği belirtildi.
 
26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez bu sezon 6 numarada forma giymeye başlamıştı. Hatayspor maçında ise stoper oynayarak farklı bir tecrübe yaşayacak.

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Etiketler: taylan antalyalı galatasaray fatih terim
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