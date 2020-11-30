Fatih Terim'den Taylan'a: Ben sana ne dedim

Ç.Rizespor maçında oynadığı futbolla parmak ısırtan Taylan Antalyalı'ya hocasından tam not geldi.

30 Kasım 2020 Pazartesi - 10:34
İLGİLİ HABERLER
Tek pozisyon vermediler! Savunma kusursuz Ve Muslera geri döndü Luyindama gerçekleri ortaya çıktı Feghouli de dayanamadı! Şenol Güneş'e mesaj Galatasaray'dan seçim açıklaması!

Sezon başından bu yana oynadığı futbolla göz kamaştıran Taylan Antalyalı, Rize sınavında bu oyununu müthiş bir golle süsledi.
 
Maç öncesinde hafta içi yapılan antrenmanların birçoğunda hep son vuruş ve şut çalışması yapıldı. Fatih Terim de 25 yaşındaki orta sahadan sık sık rakip kaleyi yoklamasını istedi.
 
Uzaktan avladı
 
Çalışmalarını bu yönde yapan başarılı futbolcu, önceki akşam Gökhan'ı uzaklardan avladı ve maçın skorunu belirleyen golü attı. Taylan sevincini ise ilk olarak hocası Terim'le paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcının da sevinç sırasında, 25 yaşındaki oyuncuya, "Ben sana ne dedim!" dediği öğrenildi.
 
'Milli Takım'a hazır'
 
Galatasaray adına sezonun en büyük kazanımlarından biri olan Taylan Antalyalı, maçın ardından, "Takım olarak taraftarımızın gurur duyacağı bir oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum" paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma, Galatasaraylı bir diğer futbolcu Sofiane Feghouli'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Cezayirli yıldız, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çağrıda bulunarak, "Ne zaman Milli Takım? Haydi hocam, Taylan hazır" yorumunu yaptı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: taylan antalyalı fatih terim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Aboubakar pişmanlığı! 'Keşke almasaydık, her şey o İranlı'nın yüzünden...' Aboubakar pişmanlığı! 'Keşke almasaydık, her şey o İranlı'nın yüzünden...'
Zeynep Sever Demirel yeni tarzını paylaştı!Zeynep Sever Demirel yeni tarzını paylaştı! 'Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor' demişti! Derbi yorumu olay oldu'Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor' demişti! Derbi yorumu olay oldu Derbide onu görünce şok geçirdiler! 'Bizdeyken yürüyemiyordu bile'Derbide onu görünce şok geçirdiler! 'Bizdeyken yürüyemiyordu bile'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.