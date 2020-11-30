Fatih Terim'den Taylan'a: Ben sana ne dedim

Sezon başından bu yana oynadığı futbolla göz kamaştıran Taylan Antalyalı, Rize sınavında bu oyununu müthiş bir golle süsledi.

Maç öncesinde hafta içi yapılan antrenmanların birçoğunda hep son vuruş ve şut çalışması yapıldı. Fatih Terim de 25 yaşındaki orta sahadan sık sık rakip kaleyi yoklamasını istedi.

Uzaktan avladı

Çalışmalarını bu yönde yapan başarılı futbolcu, önceki akşam Gökhan'ı uzaklardan avladı ve maçın skorunu belirleyen golü attı. Taylan sevincini ise ilk olarak hocası Terim'le paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcının da sevinç sırasında, 25 yaşındaki oyuncuya, "Ben sana ne dedim!" dediği öğrenildi.

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