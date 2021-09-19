Fatih Terim'den tepkilere yanıt: Hoş değil, ağlayanlar var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

19 Eylül 2021 Pazar - 18:59
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Süper Lig'de Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Fatih Terim'in sözleri;
 
Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Maalesef devamlılık olmadı.
 
TOPU İÇERİ ATMAK LAZIM
 
İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyunu elimize aldığımızı düşünüyorum. Topu içeri atmak lazım, atamayınca hiç de beklemediğimiz bir anda golü yedik ve mağlup olduk
 
BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ
 
Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Bu iş bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız bir tablo değil. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 'yuh' çekmek, yani...
 
HOŞ ŞEYLER DEĞİL
 
Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz
 
AĞLAYANLAR VAR
 
Bu, oyuncuları etkilemez olur mu? Soyunma odasında gördüm onun için söylüyorum. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış, ikinci bekimiz Yedlin. İkinci maçı oynuyor, kolay değil. Galatasaray seyircisinin sevecen ve toleranslı olması gerekiyor. Morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş bir şey değil tabii

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