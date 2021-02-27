Fatih Terim'den transfer ve Radamel Falcao açıklaması!

Süper Lig'de BB Erzurumspor 'u 2-0 mağlup eden Galatasaray 'da Mostafa Mohamed, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Oyuna çok iyi başladık. Kontrolünü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçlarda böyle oluyor. Oyun u hemen diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık

POZİSYONLARI VERMEMLİYDİK

İlk yarıda rakip bir pozisyona girdi, onun haricinde kalemizde tehlike olmadı. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti ama bir-iki fazla pozisyon verdik, onları vermemeliydik. Bizim oyun anlayışımızda, bizim için en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları

RİSKİ GÖZE ALACAĞIZ

Geçişi savunmak zordur. Bu riski de göze alacağız. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı kutluyorum.

FEGHOULI'YI RİSKE ETMEK İSTEMEDİM

Feghouli'yi bugün alabilirdim ancak riske de etmek istemedim. Falcao'yu da gördük. İyi çalıştı, hazırlandı. Bize fayda sağlayacaktır.

EKİBİMİZİ VE KULÜBÜMÜZÜ KUTLUYORUM

Ocak ayında gelip, kısa sürede verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan. Onun için de ayrıca mutluyum. Doğru insanlar şu an için, %100 öyle görünüyor. "Doğru seçimler yaptığı için ekibimizi ve kulübümüzü bu sebeple kutluyorum.