Fatih Terim'den VAR'a veryansın

19 Ekim 2020 Pazartesi - 22:32
| Son Güncelleme : 19 10 2020 - 23:17
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim
, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık."
"Bizim VAR incelemeleri genelde sağlık
taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar"
BELHANDA VE FEGHOULİ UZUN YOLDAN GELDİLER
"Belhanda ve Feghouili maaşında indirim yapmadı, sayın başkanın ifadeleri doğrudur ama benim bir ceza verme gibi bir durumumuz olamaz. Ekonomi ayrı, sportif ayrı bir durum. Bu arkadaşlar uzun yoldan geldiler, teknik olarak oynatmadık. Ben, yönetim ile oyuncu arasındaki ekonomik duruma müdahil olmam, herhangi bir ceza da vermem; dolayısıyla iki oyuncumuz da bugün yedek soyundu."