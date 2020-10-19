Fatih Terim'den VAR'a veryansın

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Alanyaspor mağlubiyetinden sonra VAR hakkında sert açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2020 Pazartesi - 22:32 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 23:17
İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen yenilen gollerde Fatih Öztürk'ü hatalı buldu Çağdaş Atan'dan ilginç açıklama! 'Mutlu değilim' Türkiye Saracchi'nin pozisyonunu tartışıyor Belhanda ve Feghouli'nin ilk 11'de olmaması taraftarları mutlu etti Galatasaray: 1 Alanyaspor: 2

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık."
 
"Bizim VAR incelemeleri genelde sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar"
 
BELHANDA VE FEGHOULİ UZUN YOLDAN GELDİLER
 
"Belhanda ve Feghouili maaşında indirim yapmadı, sayın başkanın ifadeleri doğrudur ama benim bir ceza verme gibi bir durumumuz olamaz. Ekonomi ayrı, sportif ayrı bir durum. Bu arkadaşlar uzun yoldan geldiler, teknik olarak oynatmadık. Ben, yönetim ile oyuncu arasındaki ekonomik duruma müdahil olmam, herhangi bir ceza da vermem; dolayısıyla iki oyuncumuz da bugün yedek soyundu."
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fatih terim var galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Wanda Nara, Inter taraftarlarını çıldırttı! Wanda Nara, Inter taraftarlarını çıldırttı!
Mehmet Ekici'ye şok! Hindistan'a bile gidemediMehmet Ekici'ye şok! Hindistan'a bile gidemedi Fatih Terim'in 11'i belli oldu! Alanyaspor'da yıldız futbolcu yokFatih Terim'in 11'i belli oldu! Alanyaspor'da yıldız futbolcu yok İşte Süper Lig kulüplerinin transfere harcadığı rakamlar...İşte Süper Lig kulüplerinin transfere harcadığı rakamlar...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.