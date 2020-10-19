Fatih Terim'den VAR'a veryansın

"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık."

BELHANDA VE FEGHOULİ UZUN YOLDAN GELDİLER

"Belhanda ve Feghouili maaşında indirim yapmadı, sayın başkanın ifadeleri doğrudur ama benim bir ceza verme gibi bir durumumuz olamaz. Ekonomi ayrı, sportif ayrı bir durum. Bu arkadaşlar uzun yoldan geldiler, teknik olarak oynatmadık. Ben, yönetim ile oyuncu arasındaki ekonomik duruma müdahil olmam, herhangi bir ceza da vermem; dolayısıyla iki oyuncumuz da bugün yedek soyundu."