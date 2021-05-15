Fatih Terim depremi! Maçtan sonra resmen açıkladı

Galatasaray'da Fernando Muslera, averajla 2. tamamladıkları sezonun ardından açıklamalarda bulundu. Sonuna kadar mücadele ettiklerini kaydeden Muslera, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Sezonun ilk başında takımımın yanında değildim. Arkadaşlarımla gurur duydum. Çok uzun bir sezon oldu. Başta Fatih Hoca, yardımcılar, tüm takım arkadaşlarım ve bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum Son dakikaya kadar mücadele ettik. Galatasaray'a yakışan ve Galatasaray ruhu bu." dedi.

DONK: NE YAZIK Kİ...



Galatasaray'da Ryan Donk, Süper Lig'in 42. haftasındak, Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Ryan Donk, "Ne yazık ki şampiyon olamadık. Aynı Muslera'nın dediği gibi onun düşüncelerine katılıyorum. Sonuna kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama ne yazık ki şampiyonluk gelmedi" dedi.

Donk ayrıca, "Galatasaray, bu ligin ve Türkiye'nin en büyük takımıdır. Bunu da birçok sefer göstermiştir. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama maalesef olmadı. Ben de arkadaşlarımla ve hocalarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.