Fatih Terim depremi! Maçtan sonra resmen açıkladı

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:04
| Son Güncelleme : 15 05 2021 - 23:49
3-1 kazanılan maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim
taraftarlarına seslenerek 'Hakkınızı helal edin' sözlerini kullandı. Ayrıca tecrübeli teknik adam Güntekin Onay'ı da hedef alan ifadeleri art
arda sıraladı.
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray
, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve Beşiktaş
'ın Göztepe'yi 2-1 yenmesinin ardından averajla sezonu 2. sırada tamamladı.
"TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ"
Sarı kırmızılılarda Arda Turan
maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yoğun maç temposuna rağmen herkes elinden gelen katkısı sağladı. Sonu farklı olsun isterdik, hem Denizlispor
maçı, hem bugün, hem de Beşiktaş maçı, şampiyonluğu alacak kadar oynadık, pozisyonları da bulduk. Denizli'de de burada da daha farklı olacak pozisyonları bulduk. Galatasaray'ı seviyoruz, Galatasaray'ın ait olduğu Şampiyonlar Ligi
'ne gitmek için elimizden geleni yapacağız, tekrar ayağa kalkacağız. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha fazla nasıl gelişebiliriz bakacağız" dedi.
"GALATASARAY BUNLARLA YIKILMAZ"
Arda Turan ayrıca, "Bazılarıyla bizim farkımız var, biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Sezon içinde cezalar alıyorum abuk sabuk, savunma yapıyoruz, örneği olmayan ceza alıyoruz. Avrupa
'da futbolu bilmeyen 3. sınıf kişiliklerle devam ederler, futbol da böyle olmaya devam eder, Avrupa'da olmayız. Kimi zamanında Arda'ya söyleyemediklerini arkadan dolanarak yapıyor. Altı pastan gol atamayınca şampiyonluk kaybediyoruz. Artık üzüntüsünü yaz boyunca çekip, dönüp ne kadar büyük camia olduğumuzu göstereceğiz. Galatasaray bunlarla yıkılmaz." sözlerini kullandı.
MUSLERA: SON DAKİKAYA MÜCADELE ETTİK
Galatasaray'da Fernando Muslera, averajla 2. tamamladıkları sezonun ardından açıklamalarda bulundu. Sonuna kadar mücadele ettiklerini kaydeden Muslera, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Sezonun ilk başında takımımın yanında değildim. Arkadaşlarımla gurur duydum. Çok uzun bir sezon oldu. Başta Fatih Hoca, yardımcılar, tüm takım arkadaşlarım ve bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum Son dakikaya kadar mücadele ettik. Galatasaray'a yakışan ve Galatasaray ruhu bu." dedi.
DONK: NE YAZIK Kİ...
Galatasaray'da Ryan Donk, Süper Lig'in 42. haftasındak, Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Ryan Donk, "Ne yazık ki şampiyon olamadık. Aynı Muslera'nın dediği gibi onun düşüncelerine katılıyorum. Sonuna kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama ne yazık ki şampiyonluk gelmedi" dedi.
Donk ayrıca, "Galatasaray, bu ligin ve Türkiye'nin en büyük takımıdır. Bunu da birçok sefer göstermiştir. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama maalesef olmadı. Ben de arkadaşlarımla ve hocalarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.