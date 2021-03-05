Fatih Terim'e küfür etmişlerdi! Cezaları belli oldu

05 Mart 2021 Cuma - 13:46
Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'deki Şükrü Saraçoğlu Spor
Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan küfür olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Koronavirüs salgını kısıtlamaları kapsamında 6 Şubat'ta seyircisiz olarak oynanan fakat protokole açık olan derbi maçında Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
bazı localardan kendisine küfür ve hakaret edildiğini iddia etmişti. Maç esnasında yaşanan o küfür olayına karşılaşmayı izlemek için statta olan bir Cumhuriyet savcısı da tanık olunca olayla ilgili soruşturma açıldı. İstanbul
Emniyeti'ne bağlı Spor Şube Müdürlüğü polisleri inceleme başlattı. Kamera görüntüleri tek tek incelendi ve küfür edenlerin kimlikleri tespit edildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkında "Hakaret" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.
Ayrıca söz konusu kişinin "Müsabakalara girmeme" cezasının bulunduğu da iddia edildi. Gözaltına alındıktan sonra yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılan üç şüpheliye para cezası kesildi.