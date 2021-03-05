Fatih Terim'e küfür etmişlerdi! Cezaları belli oldu

PARA CEZASI KESİLDİ



Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkında "Hakaret" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Ayrıca söz konusu kişinin "Müsabakalara girmeme" cezasının bulunduğu da iddia edildi. Gözaltına alındıktan sonra yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılan üç şüpheliye para cezası kesildi.