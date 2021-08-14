Fatih Terim Fatih İbradı'yı kadrosuna katıyor

Teknik heyete takviye yapmak isteyen Fatih Terim, Fatih İbradı'yı Galatasaray'a çağırdı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:54
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Sezon başında yardımcıları Levent Şahin, Ümit Davala ve Albert Riera ile yollarını ayıran Fatih Terim, teknik ekibine önemli takviyelerden birini yapmaya hazırlanıyor; Fatih İbradı.
 
Galatasaray'da uzun yıllar İbradı ile birlikte çalışan ve daha sonra A Milli Takım döneminde de İbradı ile devam eden Fatih Terim, deneyimli futbol adamını yeniden ekibine katmaya hazırlanıyor.
 
İbradı ile görüşmelerini sürdüren Fatih Terim'in deneyimli futbol adamına teknik heyette mi yoksa Florya'daki yapılanmada mı görev vereceği şu an için belirsizliğini koruyor.
 
Fatih İbradı, son olarak Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da görev yapmıştı. (Sporx)

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Etiketler: fatih terim fatih ibradı galatasaray
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