Fatih Terim: 'Galatasaray asla seçenek olamaz'

Emre Gönlüşen'e Allah rahmet eylesin. Adanalı hemşerim. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yeni sezon herkes için hayırlı olsun. İnşallah iyi bir futbol sezonu olur, ortam çok müsait değil açıkçası. Seyircinin olmaması keyif vermiyor ama yapacak bir şey yok. Umarım en kısa sürede taraftarımıza kavuşuruz.

Galatasaraylıların aklı fikri daima futbol takımının ne yaptığıyla ilgilidir. Bazen isteklerle gerçekler bir araya gelmeyebilir ama bu dünyanın sonu değil. Mevcut takımımız iyi bir takım. Bazı fırsat transferleri yaptık, mümkün olursa 5 Ekim'e kadar bazı şeyler yapmaya çalışacağız. Karamsar olacak halim yok, söylenecek, karalar bağlayacak halim hiç yok. Biz Galatasaray 'ız. Benim taraftarımıza mesajım takımımızla, taraftarımızla, yönetimimizle tek ses olup mayıslara koşmak. Bazen isteklerle gerçeler yan yana gelmeyebilir.

Geldiğimizden bu yana UEFA cezası sebebiyle transferlerin büyük bölümü kiralık olmak zorunda kaldık. Sattığımız kadar alma konusu olduğu için çoğu isim kiralık geldi. Bildiğim kadarıyla 36 oyuncu aldıysak 50 oyuncu da verdik. Önemli katkılar yapan rakamlar elde ettik. 2 kez şampiyon olup 4 kupa aldık. 33-34 milyon Euro da kar elde ettik. Doğru yoldayız demek ki.

Transfer piyasasına gelince de bir oyuncunun gelmesi adına çok takım talipse Galatasaray seçenek olmaz, Galatasaray tek seçenek değilse oyuncuya ısrarımız da olmaz. Bizim yerli konusunda transfer görüşümüz budur.

Aklımızdakilerle gerçekler birleşmedi ama yakın zamanda birleşmeyecek değildir. Allah nasip ederse elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben konuşmuyor değilim, konuşma zamanı gelince konuşacağım.

Mayıslara koşmamız için tek ses çıkarmamız lazım. Herkese başarılar dilerim.