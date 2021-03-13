Fatih Terim: Galatasaray durursa düşer, Belhanda...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

13 Mart 2021 Cumartesi - 22:12
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Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Fatih Terim'in sözleri;
 
Son haftaların formda takımını Kayseri'de yenmek kolay değil hakikaten. Oyunun ilk dakikasından 93. dakikaya kadar oyunun kontrolüne hükmeden bir Galatasaray olduk. Muhakkak ki bir veya iki hatamız oldu.
 
ÇOK KEYİF ALIYORUM
 
Bugün gösterdi ki, hatalardan ceza yesek de hakkından gelebileceğiz. Hücum organizasyonlarında hep başka bir takım gördünüz, ben bundan çok keyif alıyorum. Böyle olduğu zaman tüm takım keyif alıyor
 
BÖYLE OYNAMAYA DEVAM EDERSE...
 
Daha çok var. Kayıplar ve kazançlar olacak Galatasaray böyle oynamaya devam ederse ki giren ve çıkan oyuncularda hiçbir şey fark etmedi bugün. Anlayışımızı sergilediğimiz için mutluyum.
 
BAZI ARKADAŞLARIMIZIN HUYU DEĞİŞECEK
 
Değişikliklerden sonra tehlike yaşamadık. Biz baktık ki, tehlike yaşamıyoruz kendimize tehlike yaşatıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın huyu var, o da değişecek inşallah
 
KAPRİS VEYA ÜZÜNTÜ...
 
Her oyuncu oynamamanın üzüntüsünü çeker. Oyuncu hep kendini düşünür, antrenör takımı düşünür. Giren oyuncularımız hiçbir kapris veya üzüntüyü yansıtmadan hamle oyuncusu olduğu için Henry, Soso, Etebo, Kerem çok başarılı oldular. En iyi işleri yaptılar. Skoru da yükselttiler
 
GALATASARAY DURAMAZ
 
Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle bakacağız. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgiler ve teşekkürlerle gönderdik
 
BU REFLEKS HALLEDER
 
Böyle bir olay yaşandı, bitti, hayat durmuyor. Olayın üzerinde durmak, fikir yürütmek bize bir şey getirmez. Büyük kulüp refleksinde böyle şeyler oluyor, bu refleks halleder

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