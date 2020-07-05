Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bizi affetsin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Soso (Feghouli) kendisinden beklemediğimiz bir şekilde atıldı. Ondan sonra oynamak kolay değil. Bu sezon bazı şeylerin izahı yok. Her şey üst üste geldi. Galatasaray taraftarları bizi affetsinler" dedi.

05 Temmuz 2020 Pazar - 23:39
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 
 
İşte tecrübeli hocanın sözleri: "Tabii ki Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak hele bu nemde kolay değil. Gayet iyi oynanan bir maç var. Soso (Feghouli) kendisinden beklemediğimiz bir şekilde atıldı. Ondan sonra oynamak kolay değil.
 
'Haklı bir kırmızı kart'
 
Feghouli'nin atılmasına itiraz yok. Haklı bir kırmızı kart! Ama arkasından basana kırmızı çıkar mıydı, bize olunca çıkmaz tabi. Bu sezon bazı şeylerin izahı yok. Her şey üst üste geldi. Galatasaray taraftarı bizi affetsinler. Her şeye rağmen inanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. Aklımızda ne yoksa, başımıza geldi. Allah beterinden korusun. Saracchi'nin arka adalesi çekti, çıkarmak zorunda kaldık. Diğer takımlar da bize yetişti, işimiz zorlaştı. Biz Galatasarayız olmadık günlerde olmadık işler yaptık!"

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