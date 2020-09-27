Fatih Terim: Hakem sarı kartlarda biraz bonkör davrandı

27 Eylül 2020 Pazar - 21:57
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
İşte Fatih Terim'in sözleri:
"Sarı kartlarda hakem biraz bonkör davrandı. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray
armasında. Pozisyona girmek memnun eder ama benim asıl isteğim şu ana kadar oynadığımız oyunu bu maçta ileri taşıyıp devam etmekti veya en kötü ihtimalle bildiğimiz iyi oyunu tekrarlamaktı. O yüzden istikrar diye girdim sözüme. Futbolcunun performansındaki istikrar önemlidir. Maalesef bugün birkaç oyuncudan ışığı alamadık. Şimdi Rangers'a hazırlanacağız, sonra Kasımpaşa
... Orası da enteresan, en zorlulardan birini olmasa da en uzağını çektiğimiz bir gerçek."