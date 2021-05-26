Fatih Terim'i duyar duymaz Galatasaray'a geliyoruz dediler

Süper Lig'in tecrübeli futbolcularından Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın Fatih Terim'le çalışmak istemesi dikkatlerden kaçmadı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 11:21
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İç transferde olduğu gibi dış transferde başlangıcı hızlı yapan Galatasaray, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşmaya varmıştı. Sözleşmeleri sona eren ve yurtiçi yurtdışı birçok takımdan teklif alan iki oyuncunun da tercihini Galatasaray'dan yana kullanmasının perde arkasında Terim var.
 
Öyle ki; Göztepe ile kontratı sona ererken Şampiyonlar Ligi oynayacak olan Beşiktaş'tan da teklif alan Alpaslan Öztürk, Terim'in kendisini bizzat istemesinden sonra düşünmeden Aslan'a 'evet' dedi.
 
31 MAYIS'I BEKLİYORLAR
 
İki sezondur Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansla transfer dönemi başlamadan birçok kulübü peşine takan Aytaç Kara'nın da aynı şekilde Fatih Terim'e duyduğu hayranlık nedeniyle gelen önerileri düşünmeden reddedip Galatasaray'la anlaşmaya vardı.
 
Her iki oyuncunun da resmi olarak boşa çıkacakları tarih olan 31 Mayıs'ı bekledikleri ve ardından kendilerini Sarı-Kırmızılı takıma bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
 

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Etiketler: alpaslan öztürk aytaç kara galatasaray
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