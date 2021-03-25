Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası!

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi.

25 Mart 2021 Perşembe - 20:02 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 20:16
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi! İşte yeni teknik direktör... Lille'den Türkçe Burak Yılmaz paylaşımı: Taraftar seninle guru duyuyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar! TFF'ye Fenerbahçe başvurusu... Norveç-Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak maç iptal oldu!

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 31. haftasındaki  Çaykur Rizespor maçından sonra "hakaret" gerekçesiyle sevk edilen Terim ile  Davala hakkında karara vardı.
 
İki isime 3'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine  giriş yasağı ile 19 bin 500'er lira para cezası veren kurul, olayın oluş şeklini  de dikkate alarak fiilin haksız tahrik sonucu işlendiği gerekçesiyle 3'te 1  oranında indirime gitti.
 
PFDK, son karar olarak Terim ve Davala'ya 2'şer maç men ve 13'er bin  lira ceza verilmesine hükmetti.
 
Fatih Terim ve Ümit Davala, Tahkim Kurulundan indirim çıkmaması  durumunda Süper Lig'in 32. haftasındaki Atakaş Hatayspor ile 34. haftadaki Fatih  Karagümrük müsabakalarında takımın başında yer alamayacak.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: PFDK Galatasaray Fatih Terim Ümit Davala
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyan medyası duyurdu: Ezeli rakibe... Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyan medyası duyurdu: Ezeli rakibe...
Hollanda zaferinin ardından transferi açıkladı: 35 milyon euroya...Hollanda zaferinin ardından transferi açıkladı: 35 milyon euroya... Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'dan çok konuşulacak itiraf!Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'dan çok konuşulacak itiraf! Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! Tam bir fiyasko...Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! Tam bir fiyasko...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.