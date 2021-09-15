Fatih Terim'in aba altından sopa gösterdiği iki futbolcu belli oldu

Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından sonra oyuncularını tek tek uyaran Fatih Terim; Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed'e ayrı bir parantez açtı.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 8:24
İLGİLİ HABERLER
İşte Galatasaray'ın 3.forması Arda Turan en az 2 ay yok G.Saray'ın maçına Sloven Fener'e İtalyan hakem Sarri: Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takım Babasından sosyal medyaya damga vuran paylaşım

Trabzonspor maçının ardından takımla ilgili özeleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bazı oyuncularla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu.
 
Uyarıda bulunduğu bu isimlerin Taylan ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı.
 
Terim, Trabzon maçı sonrası, “Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler. Yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor” açıklamasındaki isimlerin kimler olduğu, tecrübeli teknik adamın kimi işaret ettiği merak ediliyordu. Ancak Fatih Hoca’nın, performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan ve sezona kötü başlayan Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed’e mesaj gönderdiği belirtildi.
 
Kulübe yolcuları!
 
Her iki oyuncudan büyük beklenti içinde olan Teknik Direktör Fatih Terim, istenen düzeye gelememeleri durumunda iki oyuncuyu kızağa çekecek. Son karşılaşmada kulübede karşılaşmaya başlayan iki milli futbolcunun, sonradan oyuna girmelerine rağmen isteneni yapamaması, Terim’i kızdırdı

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mostafa mohamed taylan antalyalı galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vitor Pereira'nın yüzüne bakmadığı Fenerbahçeli yıldız Arda Turan'la yakalandı! 'Nasıl olur bilmiyorum ama beni kurtar abi' Vitor Pereira'nın yüzüne bakmadığı Fenerbahçeli yıldız Arda Turan'la yakalandı! 'Nasıl olur bilmiyorum ama beni kurtar abi'
Galatasaray maçında yuhalanmışlardı! Trabzonspor'da beklenen son Abdullah Avcı kararını verdiGalatasaray maçında yuhalanmışlardı! Trabzonspor'da beklenen son Abdullah Avcı kararını verdi Antrenmanlarda yüzü asık görünüyordu! Burak Elmas ve Fatih Terim karar verdi yıldız futbolcunun maaşına 7 kat zamAntrenmanlarda yüzü asık görünüyordu! Burak Elmas ve Fatih Terim karar verdi yıldız futbolcunun maaşına 7 kat zam Aralarında fırtına kopuyordu! Vitor Pereira ile Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı! Aslında kendisi de biliyormuşAralarında fırtına kopuyordu! Vitor Pereira ile Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı! Aslında kendisi de biliyormuş
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.