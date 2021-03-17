Fatih Terim'in aklı fikri derbide

Galatasaray camiası ve teknik heyeti Pazar günü oynanacak derbiyi Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor.

17 Mart 2021 Çarşamba - 9:24
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Galatasaraylılar hafta sonunda mecburen ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi tutacak. Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan Beşiktaş 63 puanla lider...
 
Galatasaray 61, Fenerbahçe ise 58 puanda... Forumlarda, hafta sonu oynanacak derbinin sonucuyla ilgili birçok yorum yapılırken hakim görüş sarı lacivertli takımın kazanmasının Galatasaray'a çok daha fazla yarayacağı yönünde...
 
Rize galibiyetine kesin gözüyle bakan taraftarlar, "Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerse 1 puan farkla lider olabiliriz. Bu da bize ekstra motivasyon sağlar" görüşünde...
 
Bu durumda Fenerbahçe de yarışa ortak olacak ama istikrarsız sonuçlar alması nedeniyle sarı lacivertli ekibin yarışı sürdüremeyeceğine inanılıyor. Beraberlik de iyi bir sonuç olarak kabul ediliyor.

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