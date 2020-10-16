Fatih Terim'in en büyük silahı olacak

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo'nun Alanyaspor karşısında göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

16 Ekim 2020 Cuma - 10:23
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Kasımpaşa mücadelesinde ilk kez 11'de olan ve maç sonrasında sakatlık haberi gelen Etebo, Milli arada toparladı.
 
Beklenenden çabuk dönen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, 3 gündür antrenmanların en istekli isimlerinden biri...
 
Özellikle Taylan'ın tedavisinin devam ettiği bu süreçte, hırslı görüntüsüyle yüzleri güldüren Etebo, Alanyaspor karşılaşmasında yine ilk 11'de olacak. Galatasaray'a hazır gelmediği için Milli ara öncesinde beklentileri tam karşılayamayan genç oyuncu, artık performansıyla "Daha farklı bir Etebo izleteceğim" mesajı veriyor. Teknik direktör Fatih Terim, yönetimin yaptığı tek orta saha transferi durumundaki Etebo'ya çok inanıyor.
 

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Etiketler: etebo galatasaray
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