Fatih Terim'in planı belli! Genç takım, baskı, pres...

Genç bir takıma sahip olan Fatih Terim'in oyuncularından rakiplere baskı ve pres istediği öğrenildi.

11 Ekim 2021 Pazartesi - 10:35
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Cebrail Karayel sürprizi Fatih Terim vazgeçmiyor! Bir Gedson Fernandes hamlesi daha Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya zam Burak Elmas geldi gerginlik bitti! Ali Koç ile ortak proje 1 milyon euro'ya kiralanmıştı! Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı ortaya çıktı

Galatasaray gençleşme projesinin artılarını, sahada da farklı bir şekilde göstermek istiyor.
 
Sarı-kırmızılıların tarihinde unutulmayacak bir takım miras bırakmak istediğini her fırsatta söyleyen Fatih Terim ise pres ve baskı konusunda çalışıyor. Kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde tecrübeli hoca, kurmak istediği oyun sistemini anlatıyor.
 
Terim, savunma hattını orta saha çizgisine yakın oluşturmak istiyor. Rakibi kendi sahasına hapsetmek adına ise pres ve şiddetli baskı süresini artırmak istiyor.
 
ARTISI TAKIMIN GENÇ OLMASI
 
Takım analizcileri henüz sarı-kırmızılı futbolcuların Terim'in istediği düzeyde baskıyı 10 dakika yapabildiğini belirledi. Kurt hoca, bu rakamı artırmak ve maç geneline yaymak için çalışmalar yaptırıyor. Genç futbolcuların istenilen tempolu futbola daha rahat ulaşabileceğine inanılıyor. Antrenman temposu buna yönelik yapılıyor. Ayrıca sürekli analiz ve pozisyon alma çalışmaları gerçekleştiriliyor. (Sözcü)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fatih terim galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sakatlandıktan sonra bir daha geri dönemedi! Messi'nin golü efsane oldu Muslera'nın hatası Arjantin-Uruguay maçına damga vurdu Sakatlandıktan sonra bir daha geri dönemedi! Messi'nin golü efsane oldu Muslera'nın hatası Arjantin-Uruguay maçına damga vurdu
Emre Belözoğlu'nun prensiydi! Vitor Pereira'dan Ali Koç'a şok rapor! 'Çok yetersiz gönderin gitsin'Emre Belözoğlu'nun prensiydi! Vitor Pereira'dan Ali Koç'a şok rapor! 'Çok yetersiz gönderin gitsin' Vitor Pereira scout ekibini devreye soktu Ali Koç beklemeye koyuldu! Fenerbahçe öyle iki forveti gündemine aldı ki...Vitor Pereira scout ekibini devreye soktu Ali Koç beklemeye koyuldu! Fenerbahçe öyle iki forveti gündemine aldı ki... Beşiktaş'ta 36 maç oynamıştı! İngilizler duyurdu! Kulübü dünden razı yırtıcı orta saha Galatasaray'a geliyor...Beşiktaş'ta 36 maç oynamıştı! İngilizler duyurdu! Kulübü dünden razı yırtıcı orta saha Galatasaray'a geliyor...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.