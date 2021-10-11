Fatih Terim'in planı belli! Genç takım, baskı, pres...

Galatasaray gençleşme projesinin artılarını, sahada da farklı bir şekilde göstermek istiyor.

Terim, savunma hattını orta saha çizgisine yakın oluşturmak istiyor. Rakibi kendi sahasına hapsetmek adına ise pres ve şiddetli baskı süresini artırmak istiyor.

ARTISI TAKIMIN GENÇ OLMASI



Takım analizcileri henüz sarı-kırmızılı futbolcuların Terim'in istediği düzeyde baskıyı 10 dakika yapabildiğini belirledi. Kurt hoca, bu rakamı artırmak ve maç geneline yaymak için çalışmalar yaptırıyor. Genç futbolcuların istenilen tempolu futbola daha rahat ulaşabileceğine inanılıyor. Antrenman temposu buna yönelik yapılıyor. Ayrıca sürekli analiz ve pozisyon alma çalışmaları gerçekleştiriliyor. (Sözcü)