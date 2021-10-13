Fatih Terim'in yeni prensi Patrick Berg!

Norveç - Karadağ maçını yakından takip eden Fatih Terim Patrick Berg'i mercek altına aldı.

13 Ekim 2021 Çarşamba - 13:57
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Fatih Terim, İstanbul'da oynanan Türkiye maçında beğendiği Patrick Berg'i, Norveç'in Karadağ'ı 2-0 yendiği maçta da izlettirdi.
 
Karadağ karşısında 74 kezle sahanın en fazla topla oynayan oyuncusu olan Berg, 2 top çaldı. 4 top kesti. 1 de uzaklaştırma yaptı. Defansif anlamda kusursuz oynayan 23 yaşındaki Bodo kaptanı 64 pasta yüzde 78.1 isabetle oynadı.
 
Galatasaray'ın scoutları Berg için "klasik ön liberoların aksine yana ya da arkaya doğru değil öne doğru oynadığı için düşük pas yüzdesi yakaladılar" diye yazdı.
 
Gustavo Assunçao'nun hayal kırıklığı yarattığı ortamda Galatasaray'ın Bodo ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Patrick Berg'i yakından izlemeye devam edeceği öğrenildi.

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Etiketler: Patrick Berg fatih terim
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