Fatih Terim istemedi Ersun Yanal kaptı!

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Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen genç kaleci Ataberk Dadakdeniz Antalyaspor'a imza attı.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 15:58
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Lider TV'de ekranlara gelen "Kale Çizgisi" programının konuğu olan Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, genç eldivenin Galatasaray tarafından da istendiğini, ancak transferi kendilerinin bitirdiğini söyledi.
 
22 yaşındaki kalecinin transfer sezonunun başından itibaren listelerinde yer aldığını ifade eden Altay, "Bursaspor, Ataberk'in sözleşmesini uzatacağını söyledi, ancak uzatmadılar. Transfer görüşmelerini başlattığımızda da 1.8 milyon TL yetiştirme bedeli çıktı. Bursaspor ile aramızdaki iyi ilişkilerden dolayı yetiştirme bedeli ödemeden transfer gerçekleştirildi. O süreç içerisinde Galatasaray'la da görüştüğünü biliyoruz, ancak transferi biz bitirdik. Ataberk, Ocak ayına kadar takımla çalışacak, sonra lisansı çıkacak ve maçlarda yer alabilecek" dedi.
 
Üç büyüklerden ilgi
 
Transfer gündeminde sık sık adı yer alan Bünyamin Balcı ile ilgili de konuşan Aytaç Altay, "Kendisine Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan teklif geldi mi?" yönündeki soruya, "Bu kulüplerden telefonla arayarak futbolcuyla ilgilendiklerini söyleyenler oldu, ancak kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı" sözlerine yer verdi.

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Etiketler: ataberk dadakdeniz antalyaspor galatasaray
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