Fatih Terim itiraf etti: Ne Falcao ne de Mostafa...

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray , deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. PSV'nin rahat bir galibiyet aldığının altını çizen Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz, bizden daha iyilerdi. Avrupa 'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye dün de söylemiştim. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar benim ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır, neden 3 sene istedik. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız. PSV hem farklı kazandı hem de tura bizden yakın. Üzgünüz ama tabii ki gereken neyse zaman içerisinde yapacağız" diye konuştu.

"NE FALCAO NE DE MOSTAFA HAZIR"