Fatih Terim: Kazanamazsak, Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız

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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldık artık. Oyun, genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum."

"Çok daha farklı olabilirdi. 2-0 her zaman kopan bir skor değil. 3-0 olsaydı daha rahat hareket edebilirdik. 3. gol neden verilmedi çok anlamış değilim. VAR'daki biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü."

"Beşiktaş derbisi gibi maçlar her zaman gelmez. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde, yüzde 1 dahi ümidin kalmayacak. Eğer kazanamazsak, oyuncularımızla beraber Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız."