Fatih Terim, Lazio maçı öncesi Marcao kararını açıkladı

Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları

Fatih Terim'in açıklamaları

"Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unusuru. Bizim onları özlediğimiz kadar onlar da bizi özledi. Galatasaray oyuncularının taraftarlarla birlikte tutturduğu ritim çok önemli. Böyle olduğunda ortaya çok güzel tabloların çıktığını gördük. Galatasaray taraftarının önüne ilk kez çıkacak oyuncularımız var. Maçtan önce kendilerini iyi hazırlayacaklardır diye düşünüyorum. Onlar bizi, biz onları özledik... Sonunda güzellikle hepimizin sevineceği bir sonuçla biter."

"Herhalde bu soruya iten Marcao'nun cezasının bitecek olması. Luyindama, Alpaslan ve Nelsson'u da saydığımızda orada güçlü seçeneklerimizin olduğu kesin. Henüz karar vermedim. O bölgede seçeneklerimizin olması iyi. Bize bu sezon ihtiyaç duyulması halinde 4 arkadaşımızın da katkı verecek olması güzel. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim. Ama henüz kadroyu hazır hale getirmedim."

"Her oyuncuya ihtiyacımız var. Basın toplantısından sonra gerçekleşecek antrenmanda hem Feghouli hem Emre Kılınç'ı deneyeceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hiç hoşnut değilim. Onları özel olarak hazırladık. Belki bugünü değil takımı yarın sahada dizeceğim. Fedakarlık yapmak istemekleri hoşuma gidiyor."

"Benzer senaryolar canımızı sıkıyor. Trabzonspor karşısında ilk 45 dakika çok hakim oynadık. Gençlerimiz tecrübe kazandıkça tutulmaz bir Galatasaray olacak."

"Hiçbir oyuncuma herhangi bir şey olmasını istemem. Eğer bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz ama yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Bu genç grubu ağır şekilde eleştirmek hiç tasvip etmediğim bir durum. Kerem de bizim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın yönetiminden taraftarına, antrenörlere kadar herkes Kerem'in arkasında durdu. Muhakkak ki kolay atlatılacak bir travma değil ama Kerem tam bir beyefendi gibi sarıldı ve oyununu oynuyor. Tabii ki hatalar olacak. Bazı davranışları bazı yerlerin hoşuna gitmeyebilir ama iyi bir futbolcu ve genç. Kerem ve Marcao'nun olayında Marcao'nun ceza almasını Kerem'e yormak çok doğru olmaz. Yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak çok doğru olmaz. Olumsuz durumdan etkileniyorlar. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz. Muhakkak bir sınırı olmalı. Yarına daha doğru insanlar olarak devam edecekler."

"42. dakika gol yedik ve o dakikaya kadar bir sıkıntımız olmadı. Oyunu 2-0'a getirdikten sonra oyunu tutmayı başarabilmeliyiz. Oyunu tutmayı öğrenecekler ve devreye böyle girmeyi de öğrenecekler. Burada önemli olan yaşayarak öğrenmek. Onlar da çok üzüldü. Eğer kazanmak istiyorsanız oyunun bazı bölümlerinde kalenizi doğru savunmak zorundasınız. Dünyada hiçbir takım durmadan baskı, pres yapamaz. Bu fizik kurallarına aykırı. Bunun bölümlerini iyi ayarladğımızda oyun içerisinde aktif dinlenmeyi pasla topla yaptığımız gün çok daha iyi ve yenilmez bir takım olacağız. Bunları yapabilecek kapasitede onlar. Özgüven meselesi çok önemli. Lazio maçı özgüven için çok önemli bir durak. Umarım onları başka bir boyuta taşıyabilecek bir skor alırız. Nasıl kazandığınız çok önemlidir. Yarının en kritik olan tarafı bu."

"İtalya ile ilgili düşüncelerimi zaman zaman İtalya n basını sorduğunda paylaşıyorum. İtalya ailecek mutlu olduğumuz bir yerdi. Kazanımlar, şampiyonluklar geliyor geçiyor ama kalıcı olanlar iz oluyor. Çok iyi dostluklarım ve arkadaşlıklarım var. Seviyorum İtalya'yı..."

"Babel aslında çok iyi bir oyuncu. Beğendiğim, yetenekli bir futbolcuydu. Sakatlık ve pandemi araya girince form düşüklüğü sonrası ona başka bir gözle bakıldı. Gençlere önemli bir ağabey ve iyi bir profesyonel. Trabzonspor maçında oyuna aldığımda 2-3 pozisyona girebilirdi. Kendisi bire birleri iyi olan bir oyuncu ama tercihlerini yanlış kullandı. Ben Babel'den memnunum. Son zamanlarda bunu veremedi ama ihtiyaç duyduğumuzda tecrübesi ve yeteneğiyle bize katkıda bulunacak."

"Ben bir Messi hayranıyım. Sahanın içinde yapamayacağı bir iş yok ama İtalya'da da birçok oyuncu söyleyebilirim. Ben orta saha oyuncusu olarak oyunun iki tarafını da oynayabilecek çok koşan bir oyuncu olarak Barella'yı çok beğeniyorum. Özel bir nedeni yok."

"Teknik, taktik ve sistem ne kadar önemliyse atletik performans da artık çok önemli. Bireysel olarak bazı oyuncuların bir başka yetişme oyuncuya yetişme ihtimali yoktur. Ne yaparsa yapsın o fark çok zor kapanır. Berkan bizim orta sahada 12 Kilometre ve üzerini koşan oyuncumuz. Kendilerine toplantıda 10'dan aşağı koşmamalarını söyledim. Genel olarak 10 kilometre koştular ama Berkan 12 koştu. Sadece benim takımımdaki oyuncularla Berkan'ın farkı değil karşıdakilerle de farkı var. Bu kadar koşu eğer doğru oyunla gerçekleşirse takımın hangi durumda olduğunu görebilrisiniz. Her oyuncuya her dakika ihtiyacımız olacak. Bir tek yumuşak doku sakatlığımız var."