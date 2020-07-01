Fatih Terim: Marcao ve Falcao'yu istiyorum!

Trabzon maçı öncesi sakat ve cezalılar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Terim, sağlık ekibinden Falcao ile Marcao’nun kritik mücadeleye mutlaka yetiştirilmesini istedi. Fatih hoca ayrıca Kolombiyalı golcüyle özel bir görüşme yapacak.

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:55
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Aslan’da gündem Marcao ve Falcao’nun sakatlığı... Sağlık ekibiyle bir görüşme yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki oyuncuyu da Trabzonspor maçında mutlaka sahada görmek istediğini iletti. Güney Amerikalı iki futbolcunun da tedavisi devam ediyor. Terim’in planı, en kötü ihtimalle cuma günkü antrenmanda Falcao ve Marcao’yu takımla birlikte çalıştırmak. Özellikle santrfor konusunda ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılı ekipte, Terim’in Falcao ile özel bir görüşme yapacağı ve fedakârlık yapmasını isteyeceği de gelen haberler arasında.
 
Çok fazla eksik var
 
Kadrodaki eksik sayısının çokluğu, sezonun en kritik maçlarından birinin öncesinde teknik heyette endişe yaratıyor. Takımda son olarak Lemina ile Linnes sakatlık yaşadı ve ikisi de Trabzon’a karşı forma giyemeyecek. Andone sezonu kapatıp ayrıldı, Muslera sezonu kapattı, Adem Büyük cezalı, Marcao ile Falcao’nun durumu belirsiz, Luyindama liste dışı kaldı, Nagatomo kadroda yok. Terim eksikler nedeniyle, şampiyonluğun favorilerinden Trabzon’a karşı 11’i kurgulamakta bir hayli zorlanıyor.
 
 

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