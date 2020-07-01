Fatih Terim: Marcao ve Falcao'yu istiyorum!

Aslan’da gündem Marcao ve Falcao’nun sakatlığı... Sağlık ekibiyle bir görüşme yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , iki oyuncuyu da Trabzon spor maçında mutlaka sahada görmek istediğini iletti. Güney Amerikalı iki futbolcunun da tedavisi devam ediyor. Terim’in planı, en kötü ihtimalle cuma günkü antrenmanda Falcao ve Marcao’yu takımla birlikte çalıştırmak. Özellikle santrfor konusunda ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılı ekipte, Terim’in Falcao ile özel bir görüşme yapacağı ve fedakârlık yapmasını isteyeceği de gelen haberler arasında.

Çok fazla eksik var

Kadrodaki eksik sayısının çokluğu, sezonun en kritik maçlarından birinin öncesinde teknik heyette endişe yaratıyor. Takımda son olarak Lemina ile Linnes sakatlık yaşadı ve ikisi de Trabzon’a karşı forma giyemeyecek. Andone sezonu kapatıp ayrıldı, Muslera sezonu kapattı, Adem Büyük cezalı, Marcao ile Falcao’nun durumu belirsiz, Luyindama liste dışı kaldı, Nagatomo kadroda yok. Terim eksikler nedeniyle, şampiyonluğun favorilerinden Trabzon’a karşı 11’i kurgulamakta bir hayli zorlanıyor.